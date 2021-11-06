Самые продаваемые смартфоны в Китае: Apple и Xiaomi не вошли в ТОП-3

В общей сложности в страну за этот период было поставлено 80,8 млн устройств, что на 4,7% меньше аналогичного периода 2020-го. По мнению экспертов, снижение связано с повышением средних отпускных цен, а также долгого отсутствия девайсов, которые могли бы резко простимулировать спрос.

Но куда интереснее то, что ни Xiaomi, ни Apple не попали в тройку лидеров по популярности. Они заняли лишь четвёртое и пятое место с 11 и 10,5 млн поставленных устройств соответственно.