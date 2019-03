Самые рейтинговые игры для Sony PlayStation выпустят на Windows

Во время конференции GDC 2019, компания Epic Games объявила о скором выходе PlayStation-эксклюзивов Quantic Dream для ПК на базе Windows. На год они станут доступны только в Epic Games Store.

Издателем выступит Sony. Страницы трёх игр — Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls уже доступны в Epic Games Store. Точная дата релиза пока не объявлена, но известно, что они должны выйти по очереди в течение 2019 года.

Obsidian также уточнила, что The Outer Worlds для ПК не навсегда останется эксклюзивом Epic Games Store, она также появится в Microsoft Store, а через 12 месяцев после релиза — на других платформах для ПК.

Полный список игр, которые вскоре пополнят Epic Games Store выглядит так: