Самый бюджетный 5G смартфон Redmi продается со скидкой

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS экраном с 20 Мп селфи-камерой. Работает Redmi K30 5G на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G с 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Аппарат получил энергоемкий аккумулятор на 4500 мАч, четырухмодульную камеру и поддержку NFC.

Напомним, что в обычное время смартфон продается за 16 082 рубля, тогда как в рамках акции его можно приобрести за 14 882 рублей. Отметим, что данная цена актуальна для смартфона в синем цвете. Так, для того, чтобы воспользоваться скидкой необходимо добавить устройство в корзину, а уже в ней ввести промокод ALIPLUS1200, который и снизит стоимость смартфона до 14 882 рублей.