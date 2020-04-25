Самый дешевый iPhone обошел по производительности Android-флагманы

Смартфон был протестирован в известном бенчмарке AnTuTu. Так, в синтетическом тесте iPhone SE удалось получить порядка 492 тыс баллов. Отметим, что данный результат превышает баллы, набранные флагманским смартфоном компании 2018 года - iPhone XS Max. Кроме того, данных баллов хватило для того, чтобы превзойти по производительности iPad Air 3 и iPad Mini 5.

Однако что самое интересное, смартфону удалось обойти и ряд флагманов на Android, в числе которых Samsung Galaxy Note 10+, OnePlus 7, Realme X2 Pro, а также OnePlus 7 Pro.