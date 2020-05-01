Самый дешевый iPhone работает быстрее самого быстрого Android-смартфона

Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук в связи с подытоживанием деятельности компании в последнем квартале. Так, он выразил надежду на то, что новый iPhone сможет привлечь еще большее число пользователей Android, не забыв при этом и похвалить новенький iPhone SE (2020) за выдающуюся производительность при невысокой цене.

”iPhone SE играет важную роль в каждом регионе, но я ожидаю, что он будет пользоваться большей популярностью в странах с низким средним уровнем дохода. Я надеюсь, он привлечет многих пользователей Android. iPhone SE имеет невероятную цену, он очень доступен и работает быстрее, чем самый быстрый телефон на Android”, — рассказал Тим Кук.