Самый дешевый смартфон с флагманским процессором взлетел в цене из-за сверхпопулярности

Так, если изначально за старшую версию Honor Play4 Pro компания просила 425 долларов, то прямо сейчас, на том же eBay, смартфон можно приобрести от 999 долларов. Возможно, конечно, что популярность девайса вызвана встроенной в него возможностью измерять температуру людей при помощи ИК-датчика. Но куда более правдоподобным выглядит вариант, что в каком-то смысле флагманский девайс оказался слишком дешевым, что и вызвало волнообразный интерес к новому Honor Play.

Напомним, что Honor Play4 Pro основан на базе фирменного процессора Kirin 990, имеет 6,57-дюймовый экран и 40-мегапиксельную основную камеру. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4 200 мАч, а быстрая зарядка, поддержка которой также имеется в девайсе, обладает мощностью аж в 40 Вт!