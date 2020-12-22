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Самый дешёвый 5G-смартфон Samsung будет стоить дешевле недорогого Xiaomi Redmi
Южнокорейский гигант явно готовит бомбу
Некоторое время назад стало известно, что Samsung хочет выпустить как минимум два новых 5G-смартфона в 2021 году. И об одном из них — Galaxy A22 5G — стало известно чуточку больше. Например то, что устройство будет продаваться по цене ниже недорогих смартфонов Xiaomi Redmi.
Новинка разрабатывается с прицелом на рынки Индии и Северной Азии, сообщает SamMobile. В продажу смартфон должен поступить во второй половине 2021-го. Для удешевления производства устройства, корейский техногигант намерен отдать большую её часть сторонней компании.
Ожидается, что в основу Samsung Galaxy A22 ляжет процессор MediaTek Dimensity 700. При этом цена смартфона составит около 180 долларов или 13,4 тыс рублей. А это на 19 долларов дешевле, чем стоил тот же Redmi Note 9 на старте — устройство с куда менее интересным чипом Helio G85.