Самый дешёвый 5G-смартфон Samsung будет стоить дешевле недорогого Xiaomi Redmi

Новинка разрабатывается с прицелом на рынки Индии и Северной Азии, сообщает SamMobile. В продажу смартфон должен поступить во второй половине 2021-го. Для удешевления производства устройства, корейский техногигант намерен отдать большую её часть сторонней компании.

Ожидается, что в основу Samsung Galaxy A22 ляжет процессор MediaTek Dimensity 700. При этом цена смартфона составит около 180 долларов или 13,4 тыс рублей. А это на 19 долларов дешевле, чем стоил тот же Redmi Note 9 на старте — устройство с куда менее интересным чипом Helio G85.