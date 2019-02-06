Самый дешёвый флагман Samsung показался на живых фото

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S10e, пока не представленного производителем официально. Изначально их нашёл пользователь SlashLeaks, специализирующегося на сборе самых разных утечек.

На фото видна одна из главных особенностей Galaxy S10e — «дырявый» дисплей Infinity-O с вырезом под одинарную фронтальную камеру. Вырез имеет диаметр почти 5 мм, как у Galaxy A8s.