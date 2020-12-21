Самый дешёвый флагман Xiaomi Redmi улучшили обновлением прошивки

Устройство получило обновлённую версию MIUI 12, которая заметно улучшает как работу самой операционной системы смартфона, так и «прокачивает» систему вибрации, передаёт Gizmochina. Также новый апдейт приносит на телефон новейшие патчи безопасности для Android от Google и оптимизирует производительность устройства в играх.

Напомним, что Redmi K30S Extreme Commemorative Edition основан на процессоре Snapdragon 865, оснащён аккумулятором на 5 000 мАч и IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Размер экрана, к слову, составляет 6,67 дюймов. Что же до цены, то за версию смартфона с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной просят 340 долларов или 25,4 тыс рублей. Это и делает аппарат самым дешёвым флагманом во всей линейке китайского техногиганта.