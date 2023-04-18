Самый дешёвый iPhone 15 получит необычную заднюю панель из светло-синего матового стекла

Самый дешёвый iPhone 15 получит необычную заднюю панель из светло-синего матового стеклаРазрыв между базовой и Pro-версиями становится ещё меньше
В этом году Apple планирует выпустить линейку iPhone 15 с рядом заметных изменений в дизайне.
Так, свежие слухи утверждают, что базовые модели iPhone 15 получат заднюю крышку из матового стекла по типу того, что уже можно увидеть в Pro-моделях. Для сравнения, ранее «низкоуровневые» модели имели глянцевую поверхность, отражающую свет.
Кроме того, источник утверждает, что обе модели iPhone 15 появятся в новом светло-синем цвете, который будет похож на зелёный вариант iPhone 12.
В 2023 году Apple активно работает над модернизацией дизайна и аппаратных компонентов iPhone 15. Прошлогодняя модель имела тот же дизайн, что и iPhone 13, не имея возможности похвастаться значительными визуальными новшествами.
Отметим, что на данный момент это лишь слухи и спекуляции. Окончательное решение принимает Apple. И до момента презентации нам вряд ли будет известно что-то наверняка.