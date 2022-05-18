Самый дорогой и крутой смартфон Huawei в 2022: вышел складной Mate Xs 2

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Самый дорогой и крутой смартфон Huawei в 2022: вышел складной Mate Xs 2Компания даже смогла привнести некоторые инновации в модель
Последние несколько месяцев об этом устройстве ходило множество слухов и вот, наконец-то, Huawei анонсировала его — новый складной смартфон Huawei Mate Xs 2.
Устройство получило одну очень интересную особенность — его корпус впервые в серии выполнен из стекловолокна. В основу девайсе лёг флагманский чип Snapdragon 888 4G, при этом покупателям будет предложен лишь один вариант смартфона — с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.
Размер основного экрана новинки — 7,8 дюйма. Ёмкость его аккумулятора — 4600 мАч, а мощность быстрой зарядки — 66 Вт.
Из прочего стоит отметить основную камеру — она здесь тройная, на 50, 13 и 8 Мп.