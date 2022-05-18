Самый дорогой и крутой смартфон Huawei в 2022: вышел складной Mate Xs 2

Устройство получило одну очень интересную особенность — его корпус впервые в серии выполнен из стекловолокна. В основу девайсе лёг флагманский чип Snapdragon 888 4G, при этом покупателям будет предложен лишь один вариант смартфона — с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.