Самый дорогой iPhone 2023 года получит новое название

Самый дорогой iPhone 2023 года получит новое названиеБолее премиальное и эксклюзивное
В преддверии официального анонса новой линейки iPhone — iPhone 15 — который ожидается через три недели, Сеть заполонили слухи и утечки о будущих новинках от Apple.
Одним из наиболее интересных слухов стало предположение о переименовании флагманской модели iPhone.
Согласно источникам, Apple рассматривает возможность замены названия iPhone 15 Pro Max на iPhone 15 Ultra. Это изменение может подчеркнуть эксклюзивность и высокий статус данной модели в линейке.
Название «Ultra» уже использовалось Apple в других продуктах, таких как Apple Watch Ultra, и может указывать на особые характеристики или материалы, используемые в устройстве.
Кроме того, ожидается, что новые iPhone будут оснащены портом USB-C вместо привычного Lightning. Также стало известно о новых кабелях USB-C, которые будут включены в комплект поставки iPhone 15. Эти кабели будут иметь плетеную структуру и будут соответствовать цвету устройства.