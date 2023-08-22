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09:59, 22 августа 2023
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Самый дорогой iPhone 2023 года получит новое название

Более премиальное и эксклюзивное

В преддверии официального анонса новой линейки iPhone — iPhone 15 — который ожидается через три недели, Сеть заполонили слухи и утечки о будущих новинках от Apple.

Одним из наиболее интересных слухов стало предположение о переименовании флагманской модели iPhone.

Согласно источникам, Apple рассматривает возможность замены названия iPhone 15 Pro Max на iPhone 15 Ultra. Это изменение может подчеркнуть эксклюзивность и высокий статус данной модели в линейке.

Название «Ultra» уже использовалось Apple в других продуктах, таких как Apple Watch Ultra, и может указывать на особые характеристики или материалы, используемые в устройстве.

Кроме того, ожидается, что новые iPhone будут оснащены портом USB-C вместо привычного Lightning. Также стало известно о новых кабелях USB-C, которые будут включены в комплект поставки iPhone 15. Эти кабели будут иметь плетеную структуру и будут соответствовать цвету устройства.

Источник:9to5Mac
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