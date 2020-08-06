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Самый доступный смартфон Xiaomi в 2020 году начал продаваться в России
Несмотря на местные налоги, устройство продолжает оставаться крайне недорогим
Случилось то, чего ждали многие фанаты Xiaomi - самый доступный смартфон компании в 2020 году начал продаваться в России.
Речь идет о Redmi 9A, который на нашем рынке представлен сразу в трех цветовых исполнениях: зеленом, синем и черном.
Работает смартфон на базе процессора MediaTek Helio G25, а диагональ его IPS-экрана равняется 6,53 дюймам. Отличительной особенностью устройства (помимо низкой цены) можно назвать основную камеру на 13 Мп и долгоиграющий аккумулятор емкостью 5 000 мАч. К сожалению, сканера отпечатка пальцев в смартфоне нет.
Устройство уже доступно на официальном сайте компании и у магазинов-партнеров по цене 7 990 рублей за версию с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной.