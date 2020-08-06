Самый доступный смартфон Xiaomi в 2020 году начал продаваться в России

Работает смартфон на базе процессора MediaTek Helio G25, а диагональ его IPS-экрана равняется 6,53 дюймам. Отличительной особенностью устройства (помимо низкой цены) можно назвать основную камеру на 13 Мп и долгоиграющий аккумулятор емкостью 5 000 мАч. К сожалению, сканера отпечатка пальцев в смартфоне нет.