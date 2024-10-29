Самый компактный смартфон типа «Fold» — HONOR Magic V3 — уже можно купить в М.Видео

Модель оснащена мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Несмотря на компактность, емкость аккумулятора HONOR Magic V3 составляет 5150 мАч. Есть и быстрая зарядка 66 Вт.

Смартфон имеет два дисплея: внешний 6.43-дюймовый и внутренний 7.92-дюймовый с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Камера HONOR Falcon с тремя модулями (50 Мп основной, 40 Мп ультраширокоугольный и 50 Мп телефото) обеспечивает высокое качество съёмки.

В период с 29 октября по 18 ноября HONOR Magic V3 (по цене 189 999 рублей) продается с подарком — планшетом HONOR Pad 9 и премиальным обслуживанием.