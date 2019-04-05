Самый маленький смартфон Palm Phone начал работать самостоятельно

Компания Palm объявила, что представленный в прошлом году Palm Phone теперь стал самостоятельным смартфоном. Его уже начал продавать американский оператор Verizon по специальной цене 199 долларов.

Акция продлится до 1 мая, в этот день цена повысится до 350 долларов. 3,3-дюймовый Palm Phone считается самым компактным современным смартфоном. Во время анонса его позиционировали в качестве компаньона к основному смартфону. Работать Palm Phone мог только в паре с другим смартфоном на Android или iOS.

Теперь же его можно использовать автономно, хотя и возможность подключения к другим смартфонам не исчезла. Кроме того, у смартфона улучшилась работа камеры и продлилось время автономной работы с помощью программного апдейта.