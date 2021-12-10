Самый мощный Android-смартфон можно купить чуть дороже 40 тысяч рублей

Подобное достижение стало возможным для аппарата благодаря использованию чипа Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm в качестве основы. Он, по последним данным, набирает 1 060 000 баллов в бенчмарке AnTuTu.

И хоть пока что устройство анонсировано лишь для китайского рынка, его уже сейчас можно купить за пределами Поднебесной. Цена версии 6/128 ГБ — 600 долларов (44,2 тыс рублей), 8/256 ГБ — 700 долларов (51,5 тыс рублей, а варианта 12/256 ГБ — 800 долларов (59 тыс рублей).