Самый мощный флагман Redmi красуется на фото вживую

Компания Xiaomi представила на днях обновлённый флагман под брендом Redmi. Модель Redmi K20 Pro Premium Edition получил более быстрый процессор, больше оперативной и встроенной флеш-памяти.

Теперь индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился в своём аккаунте Twitter живыми фотографиями новинки. На фотографиях представлен смартфон в белом цветовом исполнении с процессором Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. На экране с настройками видно, что смартфон работает под управлением уже не самой новой операционной системы Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 10.4.1.0.