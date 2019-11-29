Самый популярный дешевый смартфон Xiaomi взорвался в режиме ожидания

Так, Сон Юйцзе, рассказал, что его относительно новый ( 3 месяца эксплуатации) смартфон Redmi Note 7 Pro, который был куплен для отца, самовоспламенился и сгорел. По словам пользователя, во время инцидента смартфон лежал на одеяле в состоянии покоя, проигрывая при это видеоролик. Отец уснул, однако проснулся в связи с резким запахом гари, обнаружив, что источником резкого запаха является само устройство. Отмечается, что смартфон даже не был перегружен в момент самовоспламенения. Так, на устройства не были запущены тяжелые приложения и он не находился на зарядке.