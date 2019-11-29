Самый популярный дешевый смартфон Xiaomi взорвался в режиме ожидания
Так, Сон Юйцзе, рассказал, что его относительно новый ( 3 месяца эксплуатации) смартфон Redmi Note 7 Pro, который был куплен для отца, самовоспламенился и сгорел. По словам пользователя, во время инцидента смартфон лежал на одеяле в состоянии покоя, проигрывая при это видеоролик. Отец уснул, однако проснулся в связи с резким запахом гари, обнаружив, что источником резкого запаха является само устройство. Отмечается, что смартфон даже не был перегружен в момент самовоспламенения. Так, на устройства не были запущены тяжелые приложения и он не находился на зарядке.
Компания, к слову, не признала своей вины. ”Проблема не связана с качеством мобильного телефона”, - сообщили сотрудники службы послепродажного обслуживания Xiaomi, которые проводили экспертизу, указав на то, что данный случай не является гарантийным. Так, по мнению представителей Xiaomi, смартфон сгорел по внешним причинам, что никак не связано с качеством устройства.