Самый популярный в России смартфон Xiaomi упал в цене

Так, если на старте продаж Redmi Note 8T в модификации на 32 Гб оперативной памяти можно было приобрести за 13 990 рублей, то прямо сейчас его можно купить за 9 900 рублей в интернет-магазине МТС. Стоит отметить, что акция сработает при вводе специального промокода MART15 в поле промо-кода.

Напомним, что именно Xiaomi Redmi Note 8T стал самым популярным в России смартфоном по данным Яндекс.Маркета в январе и феврале текущего года. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Устройство работает на базе Snapdragon 665 с аккумулятором емкостью 4000 мАч. Кроме того, аппарат также поддерживает быструю 18 Вт зарядку. Что касается камеры, то Redmi Note 8T получит четырехмодульную основную камеру на 48, 8, 2 и 2 Мп, а также 13 Мп селфи-камеру.