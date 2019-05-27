Самый сильный конкурент дешёвых Xiaomi приходит в Россию

В России в самое ближайшее время начнутся официальные продажи смартфонов китайского бренда Realme. Об этом начали сообщать представители пресс-службы Realme журналистам.

Пресс-служба Realme при этом подчёркивает, что к компании Oppo бренд имеет опосредованное отношение. Realme и Oppo, также как и Vivo с OnePlus входят в группу компаний BBK, но Realme не является дочерним предприятием Oppo.

Как самостоятельный бренд Realme был запущен в мае 2018 года. Смартфоны линейки предназначаются для молодёжи разных стран. В Индии Realme сумел занять третье место на рынке смартфонов всего за 7 месяцев.

Пока точный ассортимент и рекомендованные цены для России не объявлены. Официальный дебют ожидается 27 мая, то есть же сегодня.