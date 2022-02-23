Самый тонкий и лёгкий смартфон Xiaomi получит Pro-версию

Теперь же в сети появились первые сведения о готовящейся Pro-версии аппарата. Поделился ими неофициальный канал Xiaomiui, который на постоянной основе занимается публикацией различных утечек, которые в дальнейшем подтверждаются.

По словам инсайдера, стоящего за страницей, Xiaomi Civi Pro разрабатывается под кодовым названием zijin. Модельный номер аппарата — 2203119EC (короткий вариант — K9E).

Ожидается, что устройство получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с изогнутыми краями. Разрешение экрана будет FullHD+, а частота обновления — 120 Гц.

В основу смартфона ляжет либо чип Snapdragon 778G, либо Snapdragon 778+. Основная камера не получит оптическую стабилизацию, сверхширокоугольный и макро модули. Точно таким же был базовый варианта устройства — Xiaomi Civi.

Ожидается, что анонс новинки состоится уже в марте-апреле. Тогда же от Xiaomi ждут Mix 5.