Самый тонкий смартфон Samsung будет продаваться не во всех странах. В каких будет?

По данным надежного источника, устройство появится в продаже в 39 странах, включая Великобританию, Индию, Россию, ОАЭ и большую часть Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. Однако США в этом списке нет.

Такое решение перекликается с политикой Samsung по выпуску ограниченных серий, как в случае с Galaxy Z Fold Special Edition, доступным только в Южной Корее и Китае.

Ожидается, что Galaxy S25 Slim поступит в продажу в мае, спустя несколько месяцев после релиза основной линейки Galaxy S25. Толщина устройства составит всего 6.4 мм, но за изящный дизайн пользователи, вероятно, заплатят уменьшенной емкостью аккумулятора.

Samsung планирует позиционировать S25 Slim между моделями Galaxy S25 Plus и Ultra по цене и маркетингу. Возможно, о новинке будет упомянуто на мероприятии Samsung, запланированном уже на сегодня.