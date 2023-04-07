Самый выгодный люксовый iPhone: в России резко подешевел 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max увидел свет в 2019 году. На старте продаж за устройство просили не менее 100 тысяч рублей. Сейчас российские интернет-магазины выставляют цену в 70 тысяч рублей, т.е. на 30% ниже изначальной.

11 Pro Max получил 6,5" OLED-дисплей с разрешением 2688х1242 пикселя, чип A13 Bionic, 4 гигабайта ОЗУ, минимум 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели смартфона расположена тройная камера с объективами разрешением 12 Мп каждый. Гаджет оснащён аккумулятором ёмкостью 3969 мАч.