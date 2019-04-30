Самый выносливый смартфон в мире оказался никому не нужен

Европейская компания Avenir Telecom, которой принадлежит бренд Energizer, не смогла набрать нужную сумму на краудфандинговой платформе Indiegogo на свой смартфон PowerMax P18K Pro.

Компания хотела начать производство смартфона с помощью платформы коллективного финансирования, но кампания по сбору средств провалилась — было набрано только 1% от нужной суммы — 15 тысяч долларов вместо 1,2 миллиона. Смартфон проспонсировали всего несколько десятков человек.

Монструозная модель была представлена в феврале на выставке MWC 2019. Главной заявленной особенностью смартфона стал встроенный аккумулятор на 18 000 мАч. Фактически, это солидный внешний аккумулятор, но уже со встроенным смартфоном. Для сравнения, подобная ёмкость достигается у 6,7 аппаратов iPhone XS. Производитель обещает «недели» автономной работы без необходимости в подзарядке.

Смартфон оказался очень толстым. Заявленная толщина составляет 18 мм. Для сравнения, у iPhone X толщина 7,7 мм. То есть, Energizer PowerMax P18K Pro толще iPhone X почти в три раза.