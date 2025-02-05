Самым популярным смартфоном 2024 года оказался... iPhone 15 и его вариации

За ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Почти половина продаж пришлась на США и Китай, а Pro-версии впервые составили более 50% всех продаж iPhone.

Samsung занял четыре места в топ-10, а Galaxy S24 Ultra стал первым флагманом серии S в рейтинге с 2018 года.

Его популярность объясняется поддержкой ИИ-функций, включая поиск по кругу, чат-бота и живой перевод.