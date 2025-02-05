Самым популярным смартфоном 2024 года оказался... iPhone 15 и его вариации

Опубликовано 05 февраля 2025, 08:101 мин.
Самым популярным смартфоном 2024 года оказался... iPhone 15 и его вариацииНашлось место и флагману Samsung
По данным Counterpoint Research, iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в 2024 году.
За ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Почти половина продаж пришлась на США и Китай, а Pro-версии впервые составили более 50% всех продаж iPhone.
Samsung занял четыре места в топ-10, а Galaxy S24 Ultra стал первым флагманом серии S в рейтинге с 2018 года.
Его популярность объясняется поддержкой ИИ-функций, включая поиск по кругу, чат-бота и живой перевод.
Среди бюджетных моделей успехом пользовался Galaxy A15, превзойдя A14 за счет агрессивного продвижения в Северной Америке.
Аналитики прогнозируют, что в 2025 году доля смартфонов с ИИ значительно вырастет, так как производители делают упор на искусственный интеллект в премиальных моделях.