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Опубликовано 05 февраля 2025, 08:10
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Самым популярным смартфоном 2024 года оказался... iPhone 15 и его вариации

Нашлось место и флагману Samsung
По данным Counterpoint Research, iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в 2024 году.
Самым популярным смартфоном 2024 года оказался... iPhone 15 и его вариации
© Counterpoint Research

За ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Почти половина продаж пришлась на США и Китай, а Pro-версии впервые составили более 50% всех продаж iPhone.

Samsung занял четыре места в топ-10, а Galaxy S24 Ultra стал первым флагманом серии S в рейтинге с 2018 года.

Его популярность объясняется поддержкой ИИ-функций, включая поиск по кругу, чат-бота и живой перевод.

Самым популярным смартфоном 2024 года оказался... iPhone 15 и его вариации
© Counterpoint Research

Среди бюджетных моделей успехом пользовался Galaxy A15, превзойдя A14 за счет агрессивного продвижения в Северной Америке.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году доля смартфонов с ИИ значительно вырастет, так как производители делают упор на искусственный интеллект в премиальных моделях.

Источник:Counterpoint Research
Автор:Булат Кармак
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#iPhone 15
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