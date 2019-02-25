SanDisk представила самую быструю в мире карту памяти microSD на 1 ТБ

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Western Digital продемонстрировала самую высокоскоростную карту памяти UHS-I microSD емкостью 1 ТБ.

Накопитель называется 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC. Она способна перемещать большие объёмы контента в высоком качестве с максимально возможной скоростью и позволяет работать с данными на скорости до 160 МБ/с (чтение) и 90 МБ/с (запись).

Как отмечает производитель, с помощью новой карты потребители смогут перемещать файлы почти вдвое быстрее, чем со стандартными microSD картами памяти, представленными сегодня на рынке.

Новая карта SanDisk Extreme также будет доступна в модификации с емкостью 512 ГБ и будет поддерживать спецификации A2 для запуска и загрузки приложений с высокой скоростью.

1TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC поступит в продажу в апреле по цене 449 долларов, версия на 512 ГБ — 199 долларов.