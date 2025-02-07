Санкции не страшны: HUAWEI заработала в 2024-м около $120 млрд несмотря на ограничения США

Опубликовано 07 февраля 2025, 07:401 мин.
Санкции не страшны: HUAWEI заработала в 2024-м около $120 млрд несмотря на ограничения СШАПорадуемся же за братьев-китайцев
Несмотря на жесткие санкции США, HUAWEI завершила 2024 год с рекордной выручкой в 860 млрд юаней (около $120 млрд).
Это на 22% больше, чем в 2023 году, когда компания заработала 704 млрд юаней.
Росту HUAWEI способствовало восстановление продаж смартфонов, которые вернулись на уровень до санкций.
В августе 2023 года компания выпустила флагманы на локальных чипах, чем удивила рынок. В итоге в 2024 году она заняла 16% китайского рынка смартфонов, обойдя Apple.
Кроме смартфонов, ключевыми направлениями стали инфраструктура ИКТ и умные автомобили, которые принесли значительную долю доходов. HUAWEI продолжает наращивать позиции, несмотря на внешнее давление.