Санкции не страшны: HUAWEI заработала в 2024-м около $120 млрд несмотря на ограничения США

Это на 22% больше, чем в 2023 году, когда компания заработала 704 млрд юаней.

Росту HUAWEI способствовало восстановление продаж смартфонов, которые вернулись на уровень до санкций.

В августе 2023 года компания выпустила флагманы на локальных чипах, чем удивила рынок. В итоге в 2024 году она заняла 16% китайского рынка смартфонов, обойдя Apple.

Кроме смартфонов, ключевыми направлениями стали инфраструктура ИКТ и умные автомобили, которые принесли значительную долю доходов. HUAWEI продолжает наращивать позиции, несмотря на внешнее давление.