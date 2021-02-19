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Санкции США вынудили Huawei в два раза снизить производство смартфонов
Возможно, новая администрация облегчит ситуацию?
США ввела торговые санкции против Huawei ещё в мае 2019 года. С тех пор многое изменилось: компания «избавилась» от дочерней Honor, в Соединённых Штатах успел смениться глава государства. Но неизменным остаётся факт наличия проблем у китайского ИТ-гиганта.
Так, например, стало известно, что Huawei сократила свою производственную программу на 60%. Как пишет Nikkei Asian Review, компания уже уведомила поставщиков компонентов, что в 2021 года производитель сократит объёмы заказов до 70-80 млн смартфонов. Для сравнения, в 2020 году Huawei смогла отгрузить на полки магазинов около 190 млн девайсов.
Отметим, что в связи с последними санкциями США, китайский производитель вынужден сделать акцент на выпуске смартфонов с поддержкой 4G. Всё дело в том, что свежие запреты со стороны Штатов запрещают ей импортировать компоненты, необходимые для создания 5G-аппаратов.