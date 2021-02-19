Санкции США вынудили Huawei в два раза снизить производство смартфонов

Так, например, стало известно, что Huawei сократила свою производственную программу на 60%. Как пишет Nikkei Asian Review, компания уже уведомила поставщиков компонентов, что в 2021 года производитель сократит объёмы заказов до 70-80 млн смартфонов. Для сравнения, в 2020 году Huawei смогла отгрузить на полки магазинов около 190 млн девайсов.

Отметим, что в связи с последними санкциями США, китайский производитель вынужден сделать акцент на выпуске смартфонов с поддержкой 4G. Всё дело в том, что свежие запреты со стороны Штатов запрещают ей импортировать компоненты, необходимые для создания 5G-аппаратов.