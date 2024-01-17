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17:30, 17 января 2024
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Санкции такие санкции: Samsung Galaxy S24 начнут продавать РФ раньше всех остальных стран

Якобы потому, что параллельный импорт где-то достал смартфоны до их общемировой премьеры
Новая серия смартфонов Samsung Galaxy S24 может появиться в российских магазинах раньше, чем во всем мире. Источники в ритейле и среди операторов сообщили «Известиям», что Samsung официально не представлена в России, позволяя местным ритейлерам свободно распоряжаться датами начала продаж. Стоимость новых гаджетов оценивается от 90 000 до 190 000 рублей.

В пресс-службе маркетплейса OZON сообщили, что новая серия смартфонов может появиться в продаже уже в конце этой недели.

Также, информацию о начале продаж смартфонов раньше, чем во всем мире подтвердили представители трех мобильных операторов — МТС, Tele2 и «Мегафона», напомнив, что в прошлом году подобная ситуация произошла со смартфонами Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 5.

Но, многие эксперты выражают сомнения в популярности смартфонов в России из-за небольших изменений по сравнению с предыдущими моделями. Тем не менее, Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и современными камерами.

Несмотря на обновленные характеристики, главное внимание уделяется искусственному интеллекту, а не «железу», отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам, главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, в смартфонах Samsung главными улучшениями являются изменения в основной камере в таких моделях, как Ultra.

Флагманские смартфоны Samsung, как и их главный конкурент iPhone, эволюционируют медленно — обычно существенные улучшения в Galaxy S компания приурочивает к смене главной камеры в модели Ultra.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru
Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung
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#продажи
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