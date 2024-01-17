Санкции такие санкции: Samsung Galaxy S24 начнут продавать РФ раньше всех остальных стран

Санкции такие санкции: Samsung Galaxy S24 начнут продавать РФ раньше всех остальных странЯкобы потому, что параллельный импорт где-то достал смартфоны до их общемировой премьеры
В пресс-службе маркетплейса OZON сообщили, что новая серия смартфонов может появиться в продаже уже в конце этой недели.
Также, информацию о начале продаж смартфонов раньше, чем во всем мире подтвердили представители трех мобильных операторов — МТС, Tele2 и «Мегафона», напомнив, что в прошлом году подобная ситуация произошла со смартфонами Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 5.
Но, многие эксперты выражают сомнения в популярности смартфонов в России из-за небольших изменений по сравнению с предыдущими моделями. Тем не менее, Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и современными камерами.
Несмотря на обновленные характеристики, главное внимание уделяется искусственному интеллекту, а не «железу», отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам, главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, в смартфонах Samsung главными улучшениями являются изменения в основной камере в таких моделях, как Ultra.
Флагманские смартфоны Samsung, как и их главный конкурент iPhone, эволюционируют медленно — обычно существенные улучшения в Galaxy S компания приурочивает к смене главной камеры в модели Ultra.