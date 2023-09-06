Санкции вынудили Huawei использовать процессоры Kirin, которые в 100 раз дороже решений конкурентов

Компания не могла больше заказывать их у таких гигантов, как Samsung и TSMC, и была вынуждена переключиться на 4G-решения от Qualcomm. Однако недавно Huawei представила новые флагманы Mate 60 и 60 Pro, оснащённые процессорами Kirin 9000s.

Южнокорейские журналисты выяснили, что производство этих чипов обходится Huawei в 100 раз дороже, чем аналогичные решения от Samsung. И это несмотря на то, что используется устаревшая 7-нм технология, актуальная для 2018-2019 годов.

Сегодня, напомним, индустрия уже на пороге перехода к 3-нм решениям.

Несмотря на астрономические затраты и нерентабельность проекта, китайское правительство приняло решение финансово поддержать Huawei. Это стало вопросом национального имиджа и принципа для Китая.