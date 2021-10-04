Себестоимость iPhone 13 Pro оказалась почти в два раза ниже цены, которую просит за смартфон Apple

Такие данные интересуют пользователей каждый год. Для многих это отличный способ выяснить, насколько дороже себестоимости Apple продаёт свои смартфоны.

Специалисты из iFixit разобрали iPhone 13 Pro и опубликовали результаты анализа стоимости его компонентов, пишет MyDrivers. В итоге, оказалось, что общая стоимость комплектующих устройства — 570 долларов (41,5 тыс рублей). В то же время его цена в магазине Apple — 1000 долларов (72,8 тыс рублей).

Что интересно, себестоимость прошлогоднего iPhone 12 Pro была на почти 22 доллара (1,6 тыс рублей) ниже. Но продавался он также за 1000 долларов.

Важно понимать, что в стоимость смартфона закладывается не только цена компонентов. Так, например, в неё входят затраты на исследования, разработку, дизайнеров, транспортировку и т.д.