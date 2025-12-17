Себестоимость смартфонов вырастет на 25% из-за роста цен на оперативную память

Себестоимость смартфонов вырастет на 25% из-за роста цен на оперативную памятьТехно-энтузиастов ждут темные времена
По оценкам аналитиков, из-за дефицита DRAM себестоимость устройств в бюджетном сегменте (до $200) выросла на 20–30% с начала года. Для смартфонов среднего класса рост составит около 15%, а для флагманов — до 10%. В результате глобальные поставки смартфонов в 2026 году могут сократиться на 2,6%.
Сильнее всего пострадают китайские производители, у которых меньше финансового запаса. Apple и Samsung находятся в более устойчивом положении и могут частично компенсировать рост затрат без резкого удара по марже.
Эксперты ожидают, что бренды начнут экономить на «железе»: будут снижать объемы памяти, использовать более простые камеры, экраны и повторно применять старые компоненты. Но даже такие меры, по прогнозам, не смогут полностью сгладить эффект от подорожания DRAM.