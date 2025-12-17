Себестоимость смартфонов вырастет на 25% из-за роста цен на оперативную память

По оценкам аналитиков, из-за дефицита DRAM себестоимость устройств в бюджетном сегменте (до $200) выросла на 20–30% с начала года. Для смартфонов среднего класса рост составит около 15%, а для флагманов — до 10%. В результате глобальные поставки смартфонов в 2026 году могут сократиться на 2,6%.

Сильнее всего пострадают китайские производители, у которых меньше финансового запаса. Apple и Samsung находятся в более устойчивом положении и могут частично компенсировать рост затрат без резкого удара по марже.