Секретов больше нет: стали известны все ключевые характеристики флагманского Huawei P60 Pro

Несмотря на то, что сама компания пока никак не комментирует эти предположения, в Сети уже появилась достаточно интересная утечка о Pro-версии смартфона.

Согласно данным китайских инсайдеров, Huawei P60 Pro получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440p. Ёмкость его аккумулятора составит 5000 мАч, на месте окажется и быстрая зарядка на 100 Вт.