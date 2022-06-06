Секретов не осталось: раскрыты характеристики, цена и внешность нового бюджетника Xiaomi Poco C40

Интернет-инсайдеры опубликовали в сети изображение грядущей новинки. Судя по нему, аппарат сохранит отличительные черты линейки смартфонов Poco, сформировавшиеся у неё за последние несколько лет.

Также источник рассказал, что Poco C40 получит 6,71-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. При этом в основу девайса ляжет чип JLQ JR510 — смартфон в принципе станет первым в мире телефоном на базе этого процессора.