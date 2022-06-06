Секретов не осталось: раскрыты характеристики, цена и внешность нового бюджетника Xiaomi Poco C40

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Секретов не осталось: раскрыты характеристики, цена и внешность нового бюджетника Xiaomi Poco C40Теперь у компании будет устройство на любой цвет и вкус
Уже со дня на день Xiaomi представит новый бюджетный смартфон — Poco C40. И, как это часто бывает, накануне презентации устройство практически полностью «слили» в сеть.
Интернет-инсайдеры опубликовали в сети изображение грядущей новинки. Судя по нему, аппарат сохранит отличительные черты линейки смартфонов Poco, сформировавшиеся у неё за последние несколько лет.
Также источник рассказал, что Poco C40 получит 6,71-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. При этом в основу девайса ляжет чип JLQ JR510 — смартфон в принципе станет первым в мире телефоном на базе этого процессора.
Из прочего стоит отметить двойную основную камеру на 50 и 2 Мп, фронтальную на 5 Мп и аккумулятор на 6000 мАч (с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт).
Сообщается, что стоимость Poco C40 составит 180 долларов.