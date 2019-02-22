Селфи-камера Samsung Galaxy S10+ заняла первое место в рейтинге DxOMark

По фото-возможностям смартфон набрал 114 баллов. Специалисты отмечают точный баланс белого и хорошую цветопередачу в большинстве случаев, низкий уровень шума даже при съёмке в помещениях и плохом освещении, широкий динамический диапазон, хорошую экспозицию со вспышкой, хорошую детализацию при близком зуме, реалистичный эффект боке. Из минусов отмечается отсутствие мелких деталей в большинстве условий, потерю резкости, низкую детализацию при большом зуме, артефакты в боке.

Видео оценено на 97 баллов. Отмечается хороший баланс белого в большинстве ситуаций, быстрый и точный автофокус, эффективная стабилизация изображения, хорошая экспозиция и достойный динамический диапазон.