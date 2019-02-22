Селфи-камера Samsung Galaxy S10+ заняла первое место в рейтинге DxOMark

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, протестировала флагманский смартфон Galaxy S10+, на днях анонсированный Samsung.
В общем рейтинге по основной камере Galaxy S10+ не сумел вырваться вперёд, разделив первое место с Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro. Каждый из этих смартфонов набрал по 109 баллов. Однако по селфи-камере Galaxy S10+ стал однозначным лидером, заметно обогнав конкурентов с 96 баллами.
По фото-возможностям смартфон набрал 114 баллов. Специалисты отмечают точный баланс белого и хорошую цветопередачу в большинстве случаев, низкий уровень шума даже при съёмке в помещениях и плохом освещении, широкий динамический диапазон, хорошую экспозицию со вспышкой, хорошую детализацию при близком зуме, реалистичный эффект боке. Из минусов отмечается отсутствие мелких деталей в большинстве условий, потерю резкости, низкую детализацию при большом зуме, артефакты в боке.
Видео оценено на 97 баллов. Отмечается хороший баланс белого в большинстве ситуаций, быстрый и точный автофокус, эффективная стабилизация изображения, хорошая экспозиция и достойный динамический диапазон.