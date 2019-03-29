Селфи-камера смартфона Oppo Reno выезжает набекрень

Также на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA и в базе данных бенчмарка AnTuTu появились его характеристики.

Бенчмарк подтвердил, что смартфон базируется на процессоре Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, операционной системе Android 6 Pie. По данным TENAA, смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 3680 мАч. Версии памяти предусмотрены такие: 6+128 ГБ, 6+256 ГБ и 8+ 256 ГБ

Также ожидается версия смартфона на базе флагманского Snapdragon 855, с 10-кратным оптическим зумом, жидкостным охлаждением и зарядкой мощностью 50 Вт. Кроме того, будет версия Reno с поддержкой 5G и специальное издание Lamborghini Edition с 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти и аккумулятором на 5000 мАч.