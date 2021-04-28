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Сегодня в 09:45
Семь поколений iPhone сравнили по автономности на новой iOS 14.5
Участие в нём принял даже такой «старичок» как iPhone SE
На днях Apple выпустила iOS 14.5 — свежее обновление своей мобильной системы. Многие пользователи не торопятся обновлять свои относительно старые смартфоны. Связано это с риском потери автономности девайсов.
Для того, чтобы выяснить, как именно сказывается установка свежей iOS на iPhone с SE до 11-й модели, было проведено тестирование. Видео с его результатами опубликовано на YouTube-канале iAppleBytes.
В итоге, как оказалось, пользователи не самых свежих iPhone не имеют серьёзного повода для страха перед апдейтом. Он показал себя только с лучшей стороны. Как минимум, ни о каком внезапном жоре батареи речи не идёт.
Да, тестирование проходило на примере iOS 14.5 Release Candidate. Но стоит понимать, что эта версия, по сути, ничем не отличается от финальной iOS 14.5.