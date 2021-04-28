Семь поколений iPhone сравнили по автономности на новой iOS 14.5

Для того, чтобы выяснить, как именно сказывается установка свежей iOS на iPhone с SE до 11-й модели, было проведено тестирование. Видео с его результатами опубликовано на YouTube-канале iAppleBytes.

В итоге, как оказалось, пользователи не самых свежих iPhone не имеют серьёзного повода для страха перед апдейтом. Он показал себя только с лучшей стороны. Как минимум, ни о каком внезапном жоре батареи речи не идёт.

Да, тестирование проходило на примере iOS 14.5 Release Candidate. Но стоит понимать, что эта версия, по сути, ничем не отличается от финальной iOS 14.5.