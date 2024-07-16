Съемная задняя крышка CMF Phone 1 не сильно упростила ремонт смартфона

Но, как оказалось, это вовсе не обязательно означает легкость в ремонте. Команда PBKreviews провела разборку устройства, чтобы выяснить, насколько просто его чинить.

Одной из особенностей CMF Phone 1 является съемная задняя крышка, которая крепится четырьмя винтами с плоской головкой и одним крупным винтом, называемым Accessory Point.

После удаления всех винтов, пластиковая задняя панель легко снимается с помощью специального инструмента.

Однако доступ к батарее оказался не таким простым. Она скрыта под тонким защитным слоем, который легко снять, но это аннулирует гарантию.

Далее нужно открутить 12 винтов Phillips, которые также имеют защитные наклейки от вскрытия — еще один способ аннулировать гарантию. Верхняя половина задней пластиковой крышки содержит защитные стекла камеры и антенны.

На материнской плате устройства разместились камеры, процессор, оперативную и постоянную память, а также датчики.

Несмотря на то, что модульная конструкция позволяет легко разобрать многие компоненты, доступ к батарее остается затрудненным из-за скрытого винта под Accessory Point. Итоговый балл ремонтопригодности CMF Phone 1 составил 6.5 из 10.