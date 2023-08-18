«Середнячок» Redmi Note 12 Turbo признан лучшим смартфоном августа

Первое место занял Redmi Note 12 Turbo с мощным чипом Snapdragon 7+ Gen 2, получивший 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Эта модель получила 6,67" AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено основной камерой на 64 Мп и батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Второе место у Vivo T2x, работающего на процессоре MediaTek Dimensity 1300 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Гаджет получил 6,58" IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. А также аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт и основной камерой с разрешением 50 Мп.

Третье место досталось Moto G Stylus 5G 2023, основанному на чипе Snapdragon 6 Gen 1, с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство получило 6,6" IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Гаджет оснащён основной 50 Мп камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью всего 20 Вт.

Лучшими «середняками» августа также признаны Poco X5 Pro 5G и защищённый по военным стандартам противоударный Blackview BV9300.

Цена всех, вошедших в рейтинг моделей, не превышает $300, по курсу около 28 тысяч рублей.