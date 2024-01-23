Сертификация 3C намекнула на анонс Meizu 21 Pro уже в ближайшие недели

Недавно сразу две модели Meizu, обозначенные как M481Q и M481S, получили одобрение китайской сертификационной платформы MIIT. Предполагается, что устройства относятся к Meizu 21 Pro.

Теперь же эти же модели появились в базе данных китайской сертификации 3C.

Сертификация 3C для предполагаемого Meizu 21 Pro указывает на то, что смартфон будет поставляться с быстрым зарядным устройством мощностью 80 Вт. Это сравнимо с возможностями быстрой зарядки Meizu 21.

Ожидается, что Meizu 21 Pro будет оснащен более крупным дисплеем, чем Meizu 21, который имеет 6.55-дюймовый AMOLED-экран. Дисплей Pro-версии может поддерживать разрешение 2K. Подобно стандартной модели, вариант Pro, как ожидается, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.