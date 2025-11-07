Сертификация подтвердила зарядку на 100 Вт и UWB в Xiaomi 17 Ultra

Опубликовано 07 ноября 2025, 07:571 мин.
Сертификация подтвердила зарядку на 100 Вт и UWB в Xiaomi 17 UltraОжидается даже глобальный релиз
Будущий флагман Xiaomi 17 Ultra прошёл китайскую сертификацию 3C, что подтвердило ключевые характеристики устройства.
Согласно данным, опубликованным инсайдером Digital Chat Station, смартфон с номерами моделей 2512BPNDAC и 25128PNA1C получит проводную зарядку мощностью 100 Вт и поддержку технологии UWB (Ultra-Wideband).
Между версиями есть одно различие: модель 2512BPNDAC не поддерживает спутниковую связь, тогда как 25128PNA1C сможет отправлять сообщения и совершать звонки через спутники.
В основе Xiaomi 17 Ultra лежит топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а камера станет одной из сильных сторон устройства — ожидаются 50-Мп основной сенсор и 200-Мп перископический модуль.
По данным инсайдера, смартфон не получит дополнительного дисплея на задней панели, как у Xiaomi 17 Pro. После дебюта в Китае модель планируют выпустить и на глобальном рынке.