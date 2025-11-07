Сертификация подтвердила зарядку на 100 Вт и UWB в Xiaomi 17 Ultra

В основе Xiaomi 17 Ultra лежит топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а камера станет одной из сильных сторон устройства — ожидаются 50-Мп основной сенсор и 200-Мп перископический модуль.

По данным инсайдера, смартфон не получит дополнительного дисплея на задней панели, как у Xiaomi 17 Pro. После дебюта в Китае модель планируют выпустить и на глобальном рынке.