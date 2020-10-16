Сертификация Samsung Galaxy S21 раскрыла подробности нового флагмана компании

Так, в базе устройство числится под модельным номером SM-G9910, пишет Gizmochina. Там же говорится о том, что смартфон получил аккумулятор емкостью 3,800 мАч (что меньше 4,000 мАч в Galaxy S20) и быструю зарядку на 25 Вт прямо из коробки.

Отметим, что более ранние утечки уже раскрывали некоторые детали грядущей линейки Galaxy S21. Так, например, уже сейчас известно, что Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra будут работать на базе Snapdragon 875 или Exynos 2100 (в зависимости от региона). При этом компания оставит в Ultra-версии девайса фирменную 108 Мп камеру, избавившись лишь от 100-кратного зума. Традиционно, анонс новой флагманской линейки Galaxy S ожидается в феврале грядущего года.