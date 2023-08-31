Сервис объявлений Авито заблокировал все предложения по продаже iPhone 15

На сервисе было обнаружено 20 подобных объявлений. Цена начиналась от 100 тысяч рублей и могла доходить до 999 тысяч. При этом продавцы просили внести предоплату в размере 30-150 тысяч.

В Авито подчеркнули, что блокируют такие объявления с 2022 года. Сервис запрещает продавать продукты до их официальной презентации.

«На нашей платформе запрещена продажа товаров до официального старта продаж в России и мире. Такой контент блокируется по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий», — рассказал представитель Авито.