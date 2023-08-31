Сервис объявлений Авито заблокировал все предложения по продаже iPhone 15

Сервис объявлений Авито заблокировал все предложения по продаже iPhone 15Чтобы не было манипуляций пользователями
Сервис объявлений Авито заблокировал и удалил со своего сайта все предложения по продаже ещё официально не представленных iPhone 15. По информации, Apple должна провести презентацию новинок 12 сентября.
На сервисе было обнаружено 20 подобных объявлений. Цена начиналась от 100 тысяч рублей и могла доходить до 999 тысяч. При этом продавцы просили внести предоплату в размере 30-150 тысяч.
В Авито подчеркнули, что блокируют такие объявления с 2022 года. Сервис запрещает продавать продукты до их официальной презентации.
«На нашей платформе запрещена продажа товаров до официального старта продаж в России и мире. Такой контент блокируется по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий», — рассказал представитель Авито.