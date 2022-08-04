Сервисные центры Apple смогут определять, перезагружался ли внезапно iPhone в последнее время

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Сервисные центры Apple смогут определять, перезагружался ли внезапно iPhone в последнее времяДля этого создали новый инструмент
Стало известно о внедрении Apple нового диагностического инструмента для определения внезапных перезагрузок iPhone.
Речь идёт об инструменте «Стабильность системы», с помощью которого специалисты авторизованных сервисов Apple смогут определять, перезагружался ли iPhone 11 или более новое устройство в течение двух последних недель. Также инструмент может помочь в диагностике причин таких сбоев работы. Инструмент будет проводить диагностику на основе анализа журналов смартфона.
Отмечается, что новый диагностический пакет «Стабильность системы» — часть Apple Service Toolkit 2.
«Если диагностика определяет, что имели место неожиданные перезапуски, Apple советует техническим специалистам приступить к ремонту оборудования», — говорят специалисты.