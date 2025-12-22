Сервисный центр Google обвинил зарядку Samsung во... вздутии аккумулятора у смартфона Pixel

По словам очевидца, представитель сервиса заявил, что батарея начала деформироваться из-за использования «неоригинальной» зарядки. И тем самым, фактически, переложил ответственность на владелицу устройства.

С технической точки зрения, такое объяснение выглядит сомнительно. Современные смартфоны и адаптеры питания используют стандарты USB Power Delivery и сами регулируют напряжение и ток.

Оригинальный адаптер Samsung подает питание в допустимых пределах и не способен вызвать вздутие батареи лишь из-за бренда.

Эксперты отмечают, что чаще всего причиной подобных проблем становятся износ аккумулятора, перегрев, заводской дефект или длительная эксплуатация при высоких температурах.

Пользователи также напоминают, что смартфоны Google Pixel уже не раз сталкивались с аппаратными проблемами, связанными с нагревом и батареями.