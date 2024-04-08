Сеть Google Find My Device научилась искать Pixel 8 даже в выключенном состоянии

Ранее функция Find My Device определяла местонахождение потерянных телефонов только при наличии подключения к Интернету. Новое обновление позволяет обойти это ограничение, значительно увеличивая шансы на возвращение потерянного Pixel 8. В сотрудничестве с производителями и чипмейкерами Google планирует распространить эту функцию и на другие дорогостоящие устройства на базе Android.

Хорошие новости выходят за рамки смартфонов. Google также объявила, что сеть Find My Device скоро будет поддерживать автономное отслеживание для Pixel Buds Pro. Это значит, что вы сможете с легкостью найти потерянные наушники, даже если они не заряжаются. Крупные бренды наушников, такие как JBL и Sony, также получат подобные обновления «в ближайшее время».

Помимо устройств Pixel и наушников, Google сотрудничает с производителями аксессуаров, чтобы интегрировать функцию Find My Device в Bluetooth-трекеры. Эти метки от таких компаний, как Chipolo и Pebblebee, будут запущены в мае, и их можно будет обнаружить через сеть Find My Device.

Новое обновление сети Find My Device в настоящее время распространяется среди пользователей в США и Канаде. Следите за электронной почтой и уведомлениями на устройствах, чтобы узнать, как активировать эту мощную новую функцию. Благодаря расширенным возможностям Find My Device обеспечивает спокойствие владельцев Pixel 8 и прокладывает путь к более безопасному будущему для всех пользователей Android.