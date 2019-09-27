Северная Корея показала свой флагманский смартфон

Прямо на самой выставке смартфон можно было приобрести за 290 долларов. Но для местных жителей это достаточно высокая цена, даже для обеспеченных жителей Пхеньяна. В связи с этим многочисленные посетители стенда электроники не спешили покупать новинку — они лишь брали ее в руки, смотрели как он работает и делали с ее помощью несколько селфи. Что интересно, устройство, как оказалось, разрешено продавать только жителям Северной Кореи и контроль за соблюдением этого требования ведется весьма строгий. Например, перед продажей смартфона, продавец записывает паспортные данные гражданина, после чего смартфон закрепляется непосредственно за покупателем.