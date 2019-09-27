Северная Корея показала свой флагманский смартфон

Смартфон оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей, а также имеет основную камеру, состоящую из 4-х модулей. Количество оперативной памяти в смартфоне неизвестно, но зато разработчики рассказали, что в объем внутренней памяти смартфона составляет 64 ГБ. Это, к слову, в два раза больше, чем у ближайшего конкурента устройства — смартфона “Пхеньян 2426”. Также в "Пхурын ханыль" имеется сканер отпечатка пальцев, расположившийся на задней стороне устройства.
Прямо на самой выставке смартфон можно было приобрести за 290 долларов. Но для местных жителей это достаточно высокая цена, даже для обеспеченных жителей Пхеньяна. В связи с этим многочисленные посетители стенда электроники не спешили покупать новинку — они лишь брали ее в руки, смотрели как он работает и делали с ее помощью несколько селфи. Что интересно, устройство, как оказалось, разрешено продавать только жителям Северной Кореи и контроль за соблюдением этого требования ведется весьма строгий. Например, перед продажей смартфона, продавец записывает паспортные данные гражданина, после чего смартфон закрепляется непосредственно за покупателем.