Ferra
Телефоны
Сегодня 12:05

Северная Корея показала свой флагманский смартфон

Но иностранцам его не продают
В рамках 15-й Пхеньянской международной осенней выставки товаров был представлен новейший смартфон местного производства — "Пхурын ханыль" ("Голубое небо"). По данным корреспондента ТАСС, новейшая разработка Северной Кореи была запущена в производство буквально неделю назад — чтобы устройство как раз успели представить в рамках проходящей выставки.

Смартфон оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей, а также имеет основную камеру, состоящую из 4-х модулей. Количество оперативной памяти в смартфоне неизвестно, но зато разработчики рассказали, что в объем внутренней памяти смартфона составляет 64 ГБ. Это, к слову, в два раза больше, чем у ближайшего конкурента устройства — смартфона “Пхеньян 2426”. Также в "Пхурын ханыль" имеется сканер отпечатка пальцев, расположившийся на задней стороне устройства.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Прямо на самой выставке смартфон можно было приобрести за 290 долларов. Но для местных жителей это достаточно высокая цена, даже для обеспеченных жителей Пхеньяна. В связи с этим многочисленные посетители стенда электроники не спешили покупать новинку — они лишь брали ее в руки, смотрели как он работает и делали с ее помощью несколько селфи. Что интересно, устройство, как оказалось, разрешено продавать только жителям Северной Кореи и контроль за соблюдением этого требования ведется весьма строгий. Например, перед продажей смартфона, продавец записывает паспортные данные гражданина, после чего смартфон закрепляется непосредственно за покупателем.

Самое читаемое