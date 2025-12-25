Шарнир трёхскладного Galaxy Z TriFold сломался после 150 000 складываний

Износ шарнирного механизма стал очевиден после 61 000 циклов использования. В этот момент одна из петель начала издавать необычные звуки. Жёсткость второго шарнира снизилась примерно после 121 000 сгибаний. К 144 000-му циклу оба шарнира значительно ослабли: хотя телефон все еще можно было развернуть, он больше не оставался идеально ровным. Несмотря на это, дисплей остался полностью работоспособным и неповреждённым.

Хотя конечный результат не дотянул до заявленного Samsung срока службы в 200 000 циклов, инсайдеры пришли к выводу, что смартфон выдержал серьёзные испытания и в целом его следует признать прочным. По словам тестировщиков, условия тестирования были гораздо более сложными, чем в обычных пользовательских сценариях. При повседневном использовании телефон обычно складывается и раскладывается в среднем всего 100 раз в день.