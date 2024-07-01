Sharp представила «бабушкофон» с большим сенсорным экраном, физическими кнопками и 5G

Sharp представила «бабушкофон» с большим сенсорным экраном, физическими кнопками и 5GСерьезный аппарат для любимых бабуль
Новинка будет доступна только через SoftBank, а ее цена составит 59 760 йен (около 32 000 рублей).
Simple Sumaho 7 оснащен 5.7-дюймовым LCD экраном с разрешением 1520 x 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Под экраном находятся три физические кнопки, что делает его удобным для использования людьми пожилого возраста.
Телефон работает на базе процессора Snapdragon 695, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты памяти. Также девайс поддерживает 5G, оснащен батареей емкостью 4000 мАч и Type-C разъемом.
Одним из ключевых улучшений в Simple Sumaho 7 по сравнению с предыдущей моделью является камера. Задняя камера теперь имеет разрешение 50 Мп, в то время как фронтальная осталась на уровне 8 Мп.