Sharp представила «бабушкофон» с большим сенсорным экраном, физическими кнопками и 5G

Новинка будет доступна только через SoftBank, а ее цена составит 59 760 йен (около 32 000 рублей).

Simple Sumaho 7 оснащен 5.7-дюймовым LCD экраном с разрешением 1520 x 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Под экраном находятся три физические кнопки, что делает его удобным для использования людьми пожилого возраста.