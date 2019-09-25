Sharp представила смартфон с самым быстрым экраном в мире

Буквально несколько часов назад компания Sharp представила свой новый смартфон — Aquos Zero 2, кадровая частота экрана которого составляет рекордные на сегодня 240 Гц! Но тут стоит сделать оговорку — информация на официальном сайте компании представлена на японском языке и вполне вероятно, что силами онлайн-переводчика данные были неверно переведены. И вполне может оказаться так, что либо 240 Гц не совсем 240 Гц, либо это не частота экрана, а частота работы сенсорной поверхности — в общем, может быть всякое.
В остальном смартфон крепкий такой флагман с процессором Snapdragon 855, 6,4-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, а также с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Правда, емкость аккумулятора как-то подкачала — всего лишь 3130 мАч.