Sharp представила смартфон с самым быстрым экраном в мире

Компания Sharp достаточно известна за счет своих инноваций — именно она выпустила первый смартфон с экраном частотой 120 Гц и именно ей принадлежит истинное звание первого производителя смартфонов, который выпустил так называемый “безрамочник”. Вот и сейчас компания выпустила смартфон, который может называться по-настоящему инновационным, только скорее всего, и в этот раз массовое обсуждение начнется, когда кто-то другой реализует данную технологию.